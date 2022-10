Site e App do BCP foram atacados mas banco já tomou medidas para restabelecer serviços

O site a a aplicação de telemóvel do BCP estão com problemas de acesso, há algumas horas.

“Houve um problema no inicio da tarde com as comunicações que afetou o acesso ao site e à app do Millennium bcp. Já está diagnosticado e o serviço deve ser restabelecido dentro em breve”. Mais tarde, referiu que “a partir das 14h de hoje (segunda-feira) entidades mal intencionadas, a partir do exterior, estão dirigir intensos e não legítimos pedidos ao site e às Apps do banco dificultando e pontualmente impedindo, dessa forma, o acesso dos clientes”.

Nesse sentido o BCP diz que "tomou as medidas necessárias para mitigar os efeitos referidos e a generalidade dos clientes já está a aceder sem dificuldades”.

Quando o acesso estava impedido, e por momentos se conseguia entrar, passado algum tempo bloqueava. Mesmo depois de conseguirem entrar no site os clientes não conseguiam abrir qualquer informação e pouco tempo depois ficavam sem ligação.

O BCP assegura que agora os serviços estão repostos.