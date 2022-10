Queridos, encolhi a almofada das pensões

António Costa e Ana Mendes Godinho andam a tropeçar nos indicadores económicos. Em junho, o primeiro-ministro garantia que as regras de atualização das pensões em 2023 seriam cumpridas à risca. Em setembro, anunciou o seu congelamento devido à inflação galopante. Há um mês, os governantes garantiam que um aumento em torno dos 8%, em janeiro próximo, levaria a Segurança Social a “perder 13 anos de vida”. Um mês depois, segundo contas que acompanham a proposta de Orçamento do Estado, a chamada “almofada das pensões” será suficiente para acudir às necessidades e até chegará a 2060 com mais dinheiro do que agora. Afinal, em que ficamos?

