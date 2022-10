Ex-administradores da ERSE condenados a pagar 2 milhões. Saiba o que está em causa

Mais de 10 anos depois dos factos, três ex-administradores da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) poderão ter de pagar do seu bolso 2 milhões de euros por conta de decisões de 2010 e 2011 pelas quais aprovaram suplementos remuneratórios para cerca de 70 funcionários do regulador. O acórdão do Tribunal de Contas, datado de fevereiro e noticiado este sábado pela CNN Portugal, surpreendeu os antigos administradores, que, ao que o Expresso apurou, já avançaram para o Tribunal Constitucional para contestar a decisão. Mas o que está em causa?

