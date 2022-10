Regulação na energia: uma bem remunerada dança de cadeiras, com o poder por perto

Ao longo de 25 anos de vida da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) houve apenas 12 administradores no comando do regulador da energia. Três deles tiveram passagens prévias pelo Governo antes de serem nomeados para o cargo. O quarto será Ricardo Loureiro, ex-adjunto do secretário de Estado da Energia, João Galamba, que será ouvido esta quarta-feira no Parlamento. À sua espera, na ERSE, está um lugar que vale mais de 10 mil euros por mês.

