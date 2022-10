Trabalhadores, desempregados, reformados, jovens: quem ganha e quem perde com as contas do Governo

A proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano contempla diversas medidas que visam valorizar os salários e apoiar o rendimento das famílias. Mas os benefícios e o seu impacto são maiores para algumas famílias do que para outras. E, na maioria dos casos, não serão suficientes para compensar a inflação sentida este ano e a prevista para 2023.

