Nobel da Economia distingue teorias que ajudaram a evitar uma nova Grande Depressão

Quando anunciou esta segunda-feira os laureados com o Nobel da Economia de 2022, a Real Academia Sueca de Ciências frisou que o prémio - atribuído a Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig - distingue “investigação sobre bancos e crises financeiras”. Mas qual é a sua importância para as nossas vidas? A resposta de três economistas ouvidos pelo Expresso não deixa margem para dúvidas. As teorias de Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig ajudaram a compreender e a evitar as corridas aos bancos, levando a que a resposta às crises financeiras seja muito diferente do que aconteceu nos anos de 1930. E isso faz toda a diferença para evitar uma nova Grande Depressão. A crise financeira de 2008 foi um exemplo.

