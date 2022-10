Valor máximo do subsídio de desemprego sobe 88,6 euros. Valor mínimo 41 euros

Os desempregados que estão a receber o valor máximo do subsídio de desemprego vão ter no próximo ano um aumento mensal de 88,6 euros na prestação social. Quem está no escalão mínimo também verá crescer a transferência da Segurança Social, passando a receber mais 40,77 euros por mês.

