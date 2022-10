Nobel da Economia de 2022 para Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig

Ben Bernanke - ex-presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos -, Douglas Diamond e Philip Dybvig são os vencedores do Prémio Nobel da Economia de 2022, anunciou esta segunda-feira a Real Academia Sueca de Ciências. O prémio distingue a sua “investigação sobre bancos e crises financeiras”.

Os três economistas “melhoraram significativamente a nossa compreensão sobre o papel dos bancos na economia, particularmente durante crises financeiras, bem como sobre como regular os mercados financeiros”, destacou a Real Academia Sueca.

Mais ainda, a sua investigação “reduz o risco de as crises financeiras se tornarem em dpressões de longo prazo com consequências severas para a sociedade, o que é do maior benefício para todos nós”, vincou a Academia no anúncio dos vencedores.

Em particular, Ben Bernanke - que para além da carreira académica e de investigação foi presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos entre 2006 e 2014 - analisou a Grande Depressão dos anos de 1930, a pior crise económica na história moderna. Entre outros aspetos, o economista “mostrou como as corridas aos bancos foram um fator decisivo para a crise se tornar tão profunda e prolongada”, destaca a Academia.