Aumento do salário mínimo ajuda quase um milhão de portugueses. Mas custará aos patrões mais 953 euros anuais por cada um

Com a proposta de acordo de rendimentos entregue esta semana aos parceiros sociais, e que António Costa quer fechar antes do Orçamento do Estado para o próximo ano chegar ao Parlamento, já na segunda-feira, o salário mínimo nacional (SMN) aumenta 55 euros, para os 760 euros mensais. A atualização da remuneração mínima beneficiará mais de 900 mil trabalhadores em Portugal, cuja remuneração é atualmente de 705 euros mensais.

