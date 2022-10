Teresa Ribera, vice-presidente do Governo espanhol: “Ninguém tem interesse em que a Alemanha tenha uma recessão”

Teresa Ribera defende a união de esforços para solucionar a crise energética europeia com o recurso a infraestruturas já disponíveis, como as espanholas. E nota que a terceira interligação de gás com Portugal não é solução para o curto prazo.

Como é que Portugal e Espanha vão articular o mecanismo ibérico com o teto de €180 por megawatt hora para as tecnologias inframarginais na eletricidade?

A nossa convicção é de que não devemos mudar o que hoje aplicamos. Em Espanha e em Portugal os leilões de energias renováveis marcaram preços de €25 a €30 [por megawatt hora]. É absurdo pensar que vamos pagar €180. Não faz sentido. Questão diferente é a da hídrica com bombagem. Gerar eletricidade e ter disponibilidade de armazenamento são serviços distintos. Deve-se remunerar corretamente os serviços de disponibilidade. Espanha e Portugal têm uma oportunidade excecional de consolidar uma mudança no modelo energético que já tínhamos iniciado.