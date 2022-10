Governo quer baixar a dívida pública em 2023 para 110,8% do PIB

O Governo prevê uma descida da dívida pública, no final de 2023, para 110,8% do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o jornal “Público”, o executivo pretende chegar a um valor pré-troika, ou seja, um valor de dívida pública que se situará abaixo dos valores de 2011. No segundo trimestre de 2022 a dívida pública portuguesa correspondia a 126,7% do PIB.

Já a previsão da inflação, para o final de 2022, é de 7,4% (valor que foi fixado como referência), apesar da subida prevista pelo Banco de Portugal, que, esta quinta-feira, estimou 7,8% este ano.

Já em 2023, o Governo acredita numa descida da inflação para 4%. O Banco Central Europeu acredita que será maior: 5,5% pelo menos na Zona Euro.

Quanto ao défice, o quadro macroeconómico prevê que ele seja de 1,9% este ano e que baixe para 0,9% no final de 2023.

Além disso, o Governo antecipa que o crescimento este ano seja de 6,5%, mas que em 2023 baixe para 1,3%. O desemprego deverá estabilizar nos 5,6% em 2022 e em 2023.