Kim Kardashian paga multa de 1,26 milhões de dólares por publicitar criptoativo

Kim Kardashian, uma das celebridades com mais seguidores no Instagram, concordou em pagar uma multa de 1,26 milhões de dólares (1,28 milhões de euros à taxa de câmbio atual) por fazer publicidade à criptomoeda EthereumMax no seu perfil na rede social.

Segundo a BBC, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla inglesa) dos Estados Unidos disse que a celebridade recebeu 250 mil dólares (255 mil euros) por fazer publicidade à criptomoeda, sem revelar que foi paga para fazê-lo.

Kardashian também concordou em não fazer publicidade a outros criptoativos por três anos. Não foi a única celebridade a ser processada por investidores no início do ano. Também o lutador de box Floyd Mayweather Jr e o jogador de basquetebol Paul Pierce, assim como os criadores do EthereumMax, foram processados em janeiro .

A ação legal alegou que eles colaboraram para “promover e vender enganosamente” a criptomoeda num esquema de “bombear e despejar” projetado para inflacionar o preço antes de vender aos investidores.

A EthereumMax contestou as alegações na altura.

Gary Gensler, que preside à SEC, caracterizou o caso como um "lembrete" que a publicidade de uma celebridade não faz com que um produto seja automaticamente um bom investimento.