Ações do Credit Suisse em queda após fim de semana especulativo

As ações do Credit Suisse caíram acentuadamente na manhã desta segunda-feira, após um fim de semana de especulações sobre a saúde financeira do banco suíço.

Por volta das 10h50 (hora de Lisboa), as ações do grupo caíam mais de 7%, para 3,7 francos suíços. Mas chegaram a perder mais de 9%, no início da manhã, segundo escreve o “Financial Times”.

No último mês o banco suíço já perdeu mais de 26%.

Os altos executivos telefonaram para "clientes de topo" durante o fim de semana após os spreads dos seus créditos default swaps - créditos que oferecem proteção contra o risco de incumprimento de uma empresa - aumentarem imenso na sexta-feira.

Um executivo do banco também negou ter-se aproximado dos investidores para potencialmente angariar capital.