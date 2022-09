Credit Suisse sonda investidores para aumento de capital. Ações atingem mínimo histórico

O banco Credit Suisse está a sondar os investidores para aumentar o capital, noticia a “Reuters”, citando duas fontes não identificadas. É a quarta vez em sete anos que o banco procura mais dinheiro.

O banco suíço começou nas últimas semanas a falar com investidores sobre o assunto e já há vários cenários ‘em cima da mesa’. O mais drástico é a saída de grande parte do mercado norte-americano.

Não está claro se os investidores estão interessados, uma vez que, além de todas as polémicas associadas ao banco, o Credit Suisse já captou, desde 2015, quase 12 mil milhões de francos (cerca de 12,5 mil milhões de euros), o que equivale quase ao seu valor de mercado atual.

Depois da notícia, as ações do banco caíram a pique tendo atingido o valor mais baixo de sempre: 4,26 francos por ação. Às 10h30, hora de Lisboa, o banco já tinha recuperado ligeiramente e caía cerca de 6%, para 4,37 francos por ação.

Desde o início do ano, as ações do banco já derraparam mais de 50%.