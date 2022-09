Número de desempregados aumenta no fim de agosto em 100 concelhos do Norte e Centro

No fim do mês de agosto, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) contava com mais desempregados inscritos em comparação com o final do mês de junho. Este aumento foi registado, segundo o “Jornal de Notícias”, em 100 municípios do Norte e do Centro.

Entre junho e agosto deste ano, o Norte sentiu um aumento de 3% no número de desempregados, ao contrário do que aconteceu há um ano em que o desemprego tinha diminuído 1% nesta região. No Centro e no Alentejo o aumento de pessoas em situação de desemprego foi de 2% (há um ano diminuiu 1% e 5%, respetivamente).

Em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e no Algarve registou-se uma diminuição do desemprego em ambos os anos. Este ano, em LVT a diminuição do número de desempregados foi de 2% (há um ano foi 1%). Já na região do Algarve, registaram-se menos 17% de desempregados, há um ano 18%.