Mais de uma dezena de empresas juntam-se para aconselhar Governo sobre leilão eólico no mar

O Governo formalizou na semana passada um grupo de trabalho para preparar o lançamento do primeiro leilão eólico offshore em Portugal, o maior concurso de energia alguma vez lançado em Portugal. Mas, ainda antes de esse organismo estar criado a Apren – Associação Portuguesa de Energias Renováveis avançou, também ela, com o seu próprio grupo de trabalho para orientar o Governo sobre as “melhores práticas” em matéria de energia no mar, apurou o Expresso.

