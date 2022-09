Descodificador: a insustentável leveza do debate das pensões

1 Há ou não dinheiro para as pensões?

Há cerca de 20 anos, era muito comum dizer-se que o sistema de pensões estava falido e que quem chegasse à reforma não teria dinheiro. Estas teses mais catastrofistas foram sendo suavizadas, não só porque se introduziram algumas medidas para atenuar os custos com pensões no curto, médio e longo prazo, mas também porque, no limite, haver ou não dinheiro para pagar pensões depende, em última instância, da decisão política. Isto não quer dizer que não seja necessário ir vigiando as contas e pensar em formas de reduzir os défices que se antecipam. Fazer estimativas a longo prazo é arriscado, mas as contas da Segurança Social vêm mostrando que algures no início da próxima década, por volta de 2032, as despesas com pensões passarão a ser superiores aos descontos que os trabalhadores fazem. O sistema entrará em défice de forma duradoura.