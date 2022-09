Banca fecha-se em copas sobre 'suplemento extraordinário' de meia pensão

Depois de uma semana agitada, com os sindicatos da banca a reclamarem que os reformados dos fundos de pensões também devem receber meia pensão em outubro, a banca continua a manter um silêncio sepulcral. Ao Expresso, uma fonte do sector indicou, contudo, qual o entendimento inicial — e mudo — dos banqueiros: se os ‘suplementos’ são pagos pelo Orçamento do Estado (e não pela Segurança Social), é à porta do Governo que os bancários têm de bater.

Que atualização estão a negociar para o próximo ano? Vão salvaguardar o poder de compra dos reformados? Admitem dar, este ano, meia pensão aos reformados a título de suplemento? As perguntas foram lançadas pelo Expresso aos cinco maiores bancos nacionais privados, mas sem sucesso. O BCP respondeu-nos que “não comenta o conteúdo das negociações”. O Montepio vai no mesmo sentido: “O Banco Montepio não comenta negociações em curso até as mesmas estarem encerradas com todos os interlocutores.” Já Santander, BPI e Novo Banco remeteram-se ao silêncio, optando por não reagir até ao fecho desta edição (o caso não se aplica à CGD, uma vez que os trabalhadores descontaram sempre para a CGA ou para a Segurança Social).

