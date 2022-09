Hospitalização domiciliária cresce 16,5% em agosto e poupa 7,6 milhões de euros ao Estado

Até agosto, 5 612 doentes, em Portugal, foram tratados em regime de internamento domiciliário, mais 16,5% face a igual mês de 2021. No total, são 333 as camas oferecidas em casa, mais 11,8%, do que em período homólogo do ano passado, avança ao Expresso Delfim Rodrigues, coordenador do Programa Nacional de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliárias nas unidades públicas.

