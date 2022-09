Mota-Engil paga dividendo extraordinário a 5 de outubro

A Mota-Engil irá pagar a partir de dia 5 de outubro um dividendo extraordinário relativo ao exercício de 2021 de 0,01725 euros ilíquidos por ação, anunciou esta quarta-feira, 21 de setembro, a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O dividendo extraordinário foi aprovado em assembleia-geral de acionistas da empresa de 6 de maio deste ano tendo-se cumprido o critério que exigia que “o resultado líquido consolidado atribuível ao Grupo Mota-Engil no final do primeiro semestre de 2022 fosse superior a 50% do resultado líquido consolidado atribuível ao Grupo Mota-Engil no ano de 2021”, explica a empresa.

Os acionistas “que beneficiem de qualquer isenção ou dispensa legal de retenção na fonte de IRS/IRC deverão fazer prova de tal facto junto das entidades registadoras ou depositárias das ações até ao dia anterior ao pagamento do dividendo”, avisa a Mota-Engil na nota.

“Mais se informa que a partir do dia 3 de outubro de 2022, inclusive, as ações serão transacionadas em bolsa sem conferirem direito ao dividendo”, indica ainda a construtora no seu comunicado.