Governo ignora mais de mil milhões de euros de receita nas novas contas das pensões

As projeções apresentadas pelo Governo ao Parlamento sobre o impacto que teria a fórmula de atualização das pensões – que não será aplicada – na sustentabilidade da Segurança Social indicam que haverá um agravamento do saldo por via da despesa, mas ignoram a evolução da receita, que em 2022 está acima do orçamento, escreve o “Jornal de Negócios”.

O documento apresentado pelo executivo de António Costa prevê, para 2030, um agravamento da despesa com pensões de 5,5% face ao que o Governo previa ainda em abril, quando entregou o Orçamento do Estado para este ano. São, mais precisamente, mais 1076 milhões de euros, o que colocaria a Segurança Social em défice e não com um ligeiro excedente como previsto em abril.

Contudo, o documento prevê mexidas na despesa e não na receita, que na verdade tem vindo a crescer. O economista Armindo Silva, um dos membros da nova comissão de peritos que vai estudar a sustentabilidade da Segurança Social, disse ao “Jornal de Negócios” que só em 2022 o Estado terá mais 1300 milhões de euros em receita do que orçamentou.

“Estamos a viver uma situação excecional, que se reflete também numa evolução anormal da receita”, disse o economista, que critica aqueles que ignoram o “embate muitíssimo positivo” da evolução da receita.