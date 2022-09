TAP: sete a dez vezes maiores, candidatos a comprá-la cobiçam hub e mercados

Os potenciais candidatos a comprar a TAP, dossiê em que se têm posicionado os grupos Lufthansa, Air France/KLM e IAG, são verdadeiros gigantes ao lado da companhia aérea portuguesa, uma das poucas que se mantêm fora dos grandes grupos europeus. A diferença é grande desde logo ao nível da frota, mas também das receitas e do número de passageiros transportados.

Com conversas explorató­rias com os potenciais interessados na privatização da TAP a decorrer, e, como noticiou o Expresso, havendo vontade por parte do Governo de acelerar a venda — também porque a companhia, a partir de 2023, não poderá receber dinheiro do Estado durante 10 anos e há uma emissão de obrigações a vencer no próximo ano —, certo é que a procissão ainda vai no adro. Não obstante, o Chega e o PCP querem ouvir no Parlamento o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sobre a possibilidade de, no curto prazo, privatizar mais de 50% da TAP.