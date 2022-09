Pensões entre 705 e 725 euros podem perder 100% do apoio de outubro

Há reformados que, no momento de fazerem as contas com o Fisco ao rendimento recebido em 2022, vão perceber que o Governo deu com uma mão (em outubro, mês em que lhes vai chegar o aumento de meia pensão) e lhes tirou com a outra (na entrega da declaração de IRS, no próximo ano).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler