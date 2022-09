Por que é que a gasolina está mais barata do que o gasóleo?

Há duas semanas que o gasóleo custa mais do que a gasolina em Portugal, uma relação de preços inédita na longa história do negócio de combustíveis, desde que os preços de venda ao público foram liberalizados, em 2004. Nos últimos meses, o litro de gasóleo encareceu mais do que o da gasolina, numa tendência que evidencia que não só os combustíveis não são todos iguais, como não basta olhar para a cotação do crude para compreender as variações dos preços finais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler