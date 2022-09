O que é feito das jovens ‘promessas’ da Gestão em Portugal?

Reconhecimento, valorização académica, sensibilidade cultural, desafio e um abrir de portas profissional e de rede de contactos. O Expresso falou com quase todos os antigos vencedores do prémio Primus Inter Pares — iniciativa do Expresso e do Santander que procura os líderes em gestão e lhes dá a oportunidade de fazer um MBA (Master in Business Administration) internacional ou nacional — e as suas respostas ligam-se em diversos pontos, mas o principal é que o MBA os valorizou, profissional e pessoalmente. Não foi possível falar com um dos vencedores e outro preferiu não participar neste artigo.

Muitos deles estão empregados fora do país, mas é comum a vontade de voltar e retribuir aquilo que lhes foi dado enquanto estudantes e trabalhadores em Portugal.