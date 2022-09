Governo prepara enterro da lei de Vieira da Silva. Pensões de reforma deverão ter novas regras a partir de 2024

Como vão ser atualizadas as pensões de 2024 em diante? E garante o Governo que os reformados não sairão a perder? As perguntas foram repetidas, de forma insistente, pelos jornalistas durante a conferência de imprensa que esta terça-feira juntou quatro ministros para explicarem o pacote anti-inflação. Os detalhes não vieram, mas Ana Mendes Godinho, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, acabou por admitir que, para o futuro, está tudo em aberto e que a fórmula de cálculo vai ser revista, estando a tarefa a cargo do grupo de trabalho que nomeou para rever a sustentabilidade da Segurança Social.

