A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelou esta quarta-feira que Bruxelas irá propor aos Estados-membros na próxima sexta-feira, no Conselho de ministros com a tutela da energia, um pacote de cinco medidas urgentes para lidar com a crise energética. Entre elas estará um corte no consumo de eletricidade, em linha com o corte no consumo de gás que já foi acordado entre os Estados-membros em julho.

(Notícia em atualização)