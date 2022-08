Comboio Lisboa-Madrid: para quando o regresso?

1Quando deixou de haver comboios entre Lisboa e Madrid?

A ligação foi interrompida em março de 2020 por causa da pandemia de covid-19, tal como foi também a ligação entre o Porto e Vigo. Mas se esta foi entretanto retomada mais tarde, o comboio entre as duas capitais ibéricas nunca foi retomado. É uma situação insólita, já que o transporte ferroviário foi eleito pela União Europeia como uma das prioridades no âmbito do combate às alterações climáticas. Atualmente, a única forma de chegar de Lisboa a Madrid é apanhando três comboios (Lisboa para o Entroncamento às 8h45, daqui para Badajoz e depois desta cidade para Madrid, com chegada às 19h38). A CP quis lançar a meio de julho novos horários para reduzir o tempo de viagem, mas não teve ainda autorização do lado espanhol.