Powell avisa que baixar a inflação vai "trazer alguma dor às famílias e empresas" nos Estados Unidos

Acabar com o surto inflacionista nos Estados Unidos "vai trazer alguma dor às famílias e empresas", reconheceu esta sexta-feira Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal (Fed), o banco central norte-americano. Powell fez o aviso na abertura do simpósio anual organizado pelo Banco regional da Reserva Federal de Kansas City na estância turística de Jackson Hole.

O simpósio, este ano, voltou a ser presencial, e vai discutir, durante dois dias, a reavaliação das "restrições à economia e à política" (monetária e orçamental). As bolsas de Nova Iorque reagiram mal às palavras de Powell e os índices estão no vermelho. O Nasdaq está a perder quase 3% e o S&P 500 no New York Stock Exchange recua mais de 2%.

A "dor" referida por Powell significa, em termos macroeconómicos, que "reduzir a inflação provavelmente vai exigir um período sustentado de crescimento abaixo da tendência" e que o mercado laboral (hoje em pleno emprego) vai sofrer "alguma suavização", ou seja, o desemprego terá de aumentar destes níveis historicamente baixos.

O objetivo é "moderar a procura para ficar mais alinhada com a oferta". Dito de outro modo, as políticas monetária e orçamental têm de aplicar a austeridade, pois "restaurar a estabilidade de preços levará algum tempo".

O banco central contribui para essa "moderação da procura" através do aperto da política monetária subindo a taxa de juro (o custo do dinheiro).

A Fed iniciou o ciclo de subida dos juros em março e já colocou o intervalo da taxa diretora entre 2,25% e 2,5%. Nas últimas duas reuniões, em junho e julho, o banco optou por aumentos substanciais de 75 pontos-base (0,75 pontos percentuais), e Powell repetiu em Jackson Hole que "outro grande aumento pouco habitual poderá ser apropriado na próxima reunião" a 21 de setembro. Contudo, não se comprometeu com nenhuma dimensão de subida e sublinhou que "a decisão dependerá dos dados".

O temor entre os investidores e nos agentes económicos é que os Estados Unidos caminhem para uma recessão. A economia está há dois trimestres em queda, apesar de o recuo entre abril e junho ter sido inferior ao que se estimou inicialmente. No conjunto do semestre, o PIB caiu 2,2% em termos acumulados em relação ao mesmo período do ano passado. Contudo, a contração no segundo trimestre abrandou significativamente. "Alguns dados recentes são mistos, mas, apesar disso, do meu ponto de vista, a economia continua a mostrar um forte impulso subjacente", disse Powell em Jackson Hole.

Nas lições retiradas da política monetária em tempos de surto inflacionista, Powell não deixou de referir "a experiência com sucesso de Paul Volcker". Volcker foi presidente da Fed entre agosto de 1979 e agosto de 1987 e conseguiu baixar a inflação de 12%, quando tomou o leme do banco central, para 3,8% em 1982.

Chegou a subir a taxa diretora para 20% por quatro vezes, em março e dezembro de 1980 e em fevereiro e maio de 1981. A 'dor' foram duas recessões, uma mais leve em 1980 e outra mais forte em 1982. A taxa de desemprego chegou a 12% em 1982.