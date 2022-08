Os salários que mais sobem em Portugal

A escalada dos preços tem marcado os últimos meses e os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que a subida dos salários está muito abaixo da inflação. No segundo trimestre deste ano, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou 3,1% em termos homólogos, o que significa, considerando o impacto da inflação, uma queda de 4,6% em termos reais. Mas por trás destes números está uma grande assimetria entre os diversos sectores de atividade e profissões. Quais são os empregos onde as remunerações mais estão a subir? Essa foi a questão que o Expresso colocou a empresas de recrutamento e associações sectoriais.

Os dados do INE identificam que o maior crescimento homólogo na remuneração bruta total média, no segundo trimestre do ano (o último para o qual há dados disponíveis), aconteceu no sector da “Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio”, com 21,2%. É certo que este número contou com um fator extraordinário. O INE explica que este crescimento tão expressivo se ficou a dever ao pagamento de remunerações não regulares (como prémios e bónus de carácter não mensal ou subsídios de férias), em maio de 2022, quando no ano anterior esse pagamento tinha sido efetuado em fevereiro. Ainda assim, recrutadores e associações do sector apontam que há funções onde a valorização salarial foi visível.