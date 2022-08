Número de inscritos nos centros de emprego está em mínimos. Só 17 concelhos do país contrariam a tendência

São números históricos. Os últimos indicadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) sobre o desemprego registado, relativos ao mês de julho, mostram que desde pelo menos 2003 que o país não tão contabilizava tão poucos desempregados inscritos nos serviços públicos de emprego do país. O sétimo mês do ano fechou com 277.466 desempregados registados, menos 91.238 (24,7%) do que no mesmo mês do ano passado e menos 4.987 (1,8%) do que os contabilizados um mês antes, ou seja, em junho deste ano.

