Famílias podem poupar mais de €300 num ano com a tarifa regulada de gás natural

Foi em apenas 24 horas que o Governo respondeu à EDP Comercial: perante o anúncio da empresa de que em outubro fará o maior aumento de sempre nos seus preços de gás, penalizando 650 mil clientes domésticos, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, revelou esta quinta-feira que será levantada a proibição de que os clientes residenciais abastecidos no mercado livre regressem aos preços regulados. E esse será um privilégio com impacto material na carteira das famílias: mesmo para um agregado com um consumo reduzido de gás e uma fatura que hoje, na EDP, ronde os €15 mensais, a decisão de regressar em outubro aos preços regulados poderá permitir uma poupança superior a €27 mensais, ou seja, cerca de €332 num ano.

