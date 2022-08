Economia portuguesa volta a arrefecer em agosto e quase estagna na terceira semana do mês

Em plena época alta do turismo, e apesar do forte desempenho do sector, que tem superado as expetativas, o crescimento da atividade económica em Portugal continua a abrandar e na terceira semana de agosto quase estagnou em relação ao mesmo período do ano passado.

É isso que sinaliza o indicador diário de atividade económica (DEI), calculado pelo Banco de Portugal (BdP). Os dados foram atualizados esta quinta-feira e, segundo uma nota publicada pelo BdP na sua página na internet, “na terceira semana de agosto, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma taxa de variação homóloga da atividade inferior à observada na semana anterior".

Nessa semana – que abrange o período entre 15 de agosto e 21 de agosto –, a média móvel semanal do DEI indica um crescimento homólogo da atividade económica de 0,7%.

Isto depois de na semana anterior – que abrange o período entre 8 de agosto e 14 de agosto – ter registado uma expansão de 4%. Já na primeira semana de agosto, o DEI sinalizava um crescimento da atividade económica em Portugal de 7,6%.

Com a entrada de julho, e o início da época mais forte do turismo em Portugal, este indicador compósito, que procura traçar, quase em tempo real, um retrato da evolução da atividade económica no país, acelerou, sinalizando um crescimento mais expressivo em relação ao mesmo período do ano passado.

Contudo, num contexto marcado pela elevada inflação, impulsionada pelos preços da energia, e pela subida das taxas de juro, tem vindo sucessivamente a perder força em agosto.

O BdP calcula também a taxa trienal do DEI, que traduz o crescimento acumulado num período de três anos, ou seja, entre 2019 - antes da crise pandémica - e 2022. Ora, este indicador está em terreno positivo desde meados de fevereiro, com exceção de um curto período entre no início de junho, sinalizando que a atividade económica em Portugal está acima do patamar pré-crise.

Foi isso que aconteceu também na semana terminada a 21 de agosto. Esta taxa situou-se em 2,4%, sinalizando, assim, que a atividade económica em Portugal ficou acima do registado na mesma semana de 2019, antes da pandemia de covid-19.

Contudo, esta taxa trienal abrandou face aos 3,5% registados na semana anterior.

O DEI é um indicador compósito, calculado pelo BdP, que reúne dados de alta frequência e procura traçar um retrato, quase em tempo real, da evolução da atividade económica em Portugal. Assim, cobre diversas dimensões, sumariando a informação das seguintes variáveis diárias: tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Os dados são habitualmente atualizados à quinta-feira pelo BdP, podendo os valores passados ser revistos pelo banco central.