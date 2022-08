Preço das casas duplica mas receita fiscal não. OCDE propõe mais IMI... e taxas a subir com o valor dos imóveis

No espaço de 25 anos, o preço real das casas numa amostra de dezena e meia de países da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, já descontando a inflação, duplicou, mas a receita fiscal arrecadada pelos Estados em impostos sobre a propriedade manteve-se “extraordinariamente estável”. Para a OCDE, a tendência deve ser revertida. Como? Um das soluções passa por apostar mais no IMI, quer atualizando regularmente o valor fiscal das casas, quer tornando-o progressivo, com taxas mais altas à medida que o valor dos imóveis sobe. E reduzindo as isenções de mais-valias na venda de habitação própria.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler