EDP Renováveis ganha novos projetos de larga escala para instalar eólicas 'offshore' na Escócia

A Ocean Winds, empresa conjunta da EDP Renováveis e da francesa Engie, assegurou licenças para dois novos projetos eólicos no mar ao largo da Escócia, revelou a joint venture em comunicado esta segunda-feira. Em causa está um total de 2,3 gigawatts (GW) de nova capacidade.

Isoladamente, a Ocean Winds ganhou um lote de 0,5 GW, pelo qual pagará ao governo escocês uma contrapartida de 10 milhões de libras (11,8 milhões de euros ao câmbio atual).

Adicionalmente, a Ocean Winds, numa parceria em partes iguais com a empresa Mainstream Renewable Power, assegurou outros 1,8 GW de eólicas offshore ao largo da Escócia, por um lote pelo qual pagará ao Governo escocês 36 milhões de libras (42 milhões de euros).

Os dois lotes são áreas marítimas contíguas, perto das ilhas Shetland, de acordo com o comunicado da Ocean Winds. Os consórcios vencedores (que participaram num processo em que 14 empresas concorriam às áreas disponibilizadas) terão agora de passar pelas etapas de licenciamento ambiental e financiamento dos projetos.

"A Ocean Winds está orgulhosa de ganhar os direitos de desenvolvimento desta capacidade adicional de eólicas offshore, alcançando um portefólio de 14,5 GW. Com mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento e financiamento de operações, como pioneira na tecnologia flutuante, bem como na construção de projetos eólicos com estruturas fixas [no leito marinho], estamos confiantes na nossa capacidade de desenvolver estes projetos flutuantes em escala comercial", comentou, no mesmo comunicado, o presidente executivo da Ocean Winds, Bautista Rodriguez.

Estes dois projetos vêm somar-se a um outro, para 2 GW de capacidade eólica no mar, conquistado em janeiro deste ano. Igualmente na Escócia, a Ocean Winds está a construir os parques Moray East (0,95 GW) e Moray West (0,88 GW).

Recorde-se que a tecnologia flutuante é já usada pela EDP Renováveis no primeiro parque eólico offshore em Portugal, o Windfloat Atlantic, com três torres eólicas ao largo de Viana do Castelo, e uma potência somada de 25 megawatts (MW).