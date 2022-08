Segunda maior cadeia de cinemas do mundo prepara-se para declarar falência

A Cineworld prepara-se para declarar falência no Reino Unido, onde é cotada em bolsa, e nos Estados Unidos, avançou esta sexta-feira, 19 de agosto, o Wall Street Journal.

Aquela que é a segunda maior cadeia de cinemas do mundo com mais de 9500 salas em 10 países, perdendo só para a norte-americana AMC, prepara-se para atirar a toalha ao chão depois da pandemia da covid-19 ter tirado milhões de espectadores das salas nos últimos três anos.

De acordo com a Reuters, a Cineworld alertou na quarta-feira o mercado que a falta de blockbusters - filmes com capacidade de atrair grande número de espectadores às salas - iria ameaçar a liquidez da empresa no curto-prazo.

Os dois anos de confinamentos obrigaram milhões de pessoas a ficar em casa, parando as produções de cinema e habituando mais os públicos ao streaming. Mais tarde, as exibidoras depararam-se, quando puderam reabrir as salas, com falta de filmes populares para mostrar de forma a reporem alguma liquidez perdida.

Os mercados reagiram de imediato às notícias de uma eventual insolvência - que a Cineworld, contactada pelo Journal, não comenta - com as ações da empresa, cotadas em Londres, a fecharem em baixa de 58% na sessão desta sexta-feira.

A Cineworld tinha, no final de 2021, uma dívida de 8,9 mil milhões de dólares (cerca de 8,7 mil milhões de euros ao câmbio atual) e dinheiro em caixa na ordem dos 354,3 milhões de dólares (346,9 milhões de euros), segundo a Reuters.