Penalizada pelo gás russo, Uniper perde 12,4 mil milhões de euros no primeiro semestre

A Uniper, empresa energética alemã que em julho assegurou ajudas públicas de 15 mil milhões de euros, publicou esta quarta-feira as contas do primeiro semestre, revelando um prejuízo, no período de janeiro a junho, de 12,4 mil milhões de euros, que compara com perdas de 20 milhões no período homólogo.

Numa base ajustada o resultado líquido da Uniper foi negativo em 359 milhões de euros, que comparam com um resultado ajustado positivo de 485 milhões de euros em igual período do ano passado.

A Uniper justifica parte das perdas do primeiro semestre com a queda no fornecimento de gás russo, que obrigou a empresa a ir comprar gás no mercado spot (diário) a preços muito mais altos para cumprir os seus contratos.

Um pouco mais de metade do prejuízo de 12,4 mil milhões de euros (6,5 mil milhões de euros) resulta da decisão da Uniper de provisionar o impacto futuro de cortes de gás. As perdas também refletem imparidades de 2,7 mil milhões de euros associadas ao empréstimo para o gasoduto Nord Stream 2, que está construído mas sem utilização.

O resultado operacional da Uniper até junho numa base ajustada foi negativo em 564 milhões de euros, face a um resultado operacional ajustado positivo de 580 milhões de euros no período homólogo.

A Uniper admitiu, no seu comunicado de resultados, que espera fechar 2022 com prejuízo, devido ao corte no acesso ao gás russo.