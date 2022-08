Preço do carvão impulsiona lucro da mineradora BHP

O grupo BHP, uma das maiores empresas de mineração do mundo, registou um aumento de 39% do lucro ajustado no ano terminado em junho de 2022.

De acordo com os resultados divulgados esta terça-feira, o aumento do lucro para 23,8 mil milhões de dólares (23,3 mil milhões de euros), numa base ajustada, deveu-se aos ganhos nos preços do carvão e de outras matérias-primas, que atingiram recordes após a Rússia invadir a Ucrânia.

Mas o lucro total atingiu os 30 mil milhões de dólares (29,3 mil milhões de euros), graças a um ganho excecional registado no ano fiscal terminado em junho de 2022.

Este ganho não recorrente reflete a fusão dos negócios petrolíferos da BHP com Woodside no valor de 8,2 mil milhões de dólares (8 mil milhões de euros) e um ganho na alienação da BMC de 840 milhões de dólares (823 milhões de euros).

Porém, este ganho excecional foi compensado "pelo impacto do ano corrente da falha da barragem da Samarco de 1,1 mil milhões de dólares [mil milhões de euros], custos de unificação da estrutura empresarial de 428 milhões de dólares [419 milhões de euros] e uma diminuição dos ativos fiscais dos Estados Unidos que já não se espera recuperar após a cisão petrolífera de 423 milhões de dólares [414 milhões de euros]", indica a nota da empresa.

Segundo a agência de notícias "Reuters", a empresa recusou comentar se avançará para uma nova tentativa de comprar a OZ Minerals. A anterior proposta, de 6 mil milhões de dólares, foi recusada. "É muito dececionante que o conselho [da OZ Minerals] tenha optado por não se envolver", disse o presidente executivo da empresa.