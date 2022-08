Salários estão a subir mais no sector privado do que no público

Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Esta expressão popular encaixa como uma luva aos dados sobre a evolução da remuneração bruta total mensal média por trabalhador em Portugal, publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de estatística (INE). O Executivo de António Costa quer aumentar o rendimento médio por trabalhador em 20% entre 2021 e 2026, e reforçar a fatia das remunerações no Produto Interno Bruto (PIB). E para atingir este objetivo - inscrito no programa de Governo e já reafirmado pelo primeiro-ministro, António Costa - pretende negociar na concertação social um acordo de competitividade e rendimentos. Mas, não está a dar o exemplo. Os dados do INE mostram que os aumentos do salário médio no sector privado estão bem acima do sector público. Tudo somado, a remuneração bruta mensal média no país está a crescer abaixo da inflação, o que significa que está a cair em termos reais. Tradução: os trabalhadores estão a perder poder de compra.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler