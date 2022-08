Efisa: ajudas de Espanha e África deram lucro ao banco do Estado, mas não evitam a sua liquidação

O Estado mandou para a liquidação o banco de investimento Efisa, herdado na nacionalização do BPN, e na instituição trabalham ainda 16 funcionários. O Banco de Portugal ainda não deu a luz verde a este destino do Efisa, mas nem o Ministério das Finanças, nem a sociedade dona do banco respondem ao que vai acontecer a estes trabalhadores.

