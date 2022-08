Famílias mais pobres são das que mais gastam em energia na Europa. Apoios públicos estão acima da média (mas só parte vai para as famílias)

Quase 17% - em concreto 16,7%. É quanto os produtos energéticos pesam no consumo famílias portuguesas que se encontram entre as 10% com menores rendimentos. Trata-se de um valor muito acima da média e que é mesmo um dos mais elevados entre as economias europeias analisadas no estudo "Surging Energy Prices in Europe in the Aftermath of the War: How to Support the Vulnerable and Speed up the Transition Away from Fossil Fuels", publicado recentemente pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

