Turismo ajuda PIB a escapar a recessão no terceiro trimestre

Quem olhar apenas para o número da evolução homóloga do Produto Interno Bruto (PIB) português no segundo trimestre fica descansado sobre a dinâmica da economia portuguesa. Afinal, os 6,9% avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) traduzem o valor mais expressivo entre os países da União Europeia (UE) para os quais já há dados disponíveis. O problema é que esse número foi impulsionado pelo efeito de base — no mesmo período do ano passado a economia foi afetada pelas restrições associadas à pandemia de covid-19 — e a variação em cadeia, ou seja, em relação aos três meses anteriores, foi negativa. A queda de 0,2% — um dos piores desempenhos na UE — coloca o país sob a ameaça de uma recessão técnica, definida como dois trimestres consecutivos de contração em cadeia do PIB. Cenário que os economistas afastam. A força do turismo deve assegurar crescimento em cadeia no terceiro trimestre.

A degradação da conjuntura já se sentiu no segundo trimestre. “Os abrandamentos do consumo e investimento privado foram determinantes para a queda do PIB em cadeia”, salienta Pedro Brinca, economista e professor da Nova SBE, lembrando que os dados mensais do INE sobre o mercado de trabalho também apontam “um ligeiro aumento” do desemprego. “Isto pode sinalizar um arrefecimento da economia portuguesa em função da escalada das taxas de juro, que vinham a subir desde fevereiro, em antecipação do aumento das taxas diretoras do BCE” materializado em julho, alerta.