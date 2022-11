Margem financeira e comissões dos clientes ainda vão dar mais a ganhar aos bancos

As Euribor estão a subir, mas o efeito na margem financeira dos bancos ainda não se fez sentir de forma completa. Pode demorar um ano até registar-se um impacto global, já que há empréstimos a taxa variável a 12 meses, que só de ano a ano veem os juros serem alterados. Assim, é nos próximos meses que os bancos deverão começar a beneficiar ainda mais desta rubrica — a principal — dos seus resultados. Isto ao mesmo tempo que o Banco Central Europeu (BCE) prometeu mais aumentos da sua taxa diretora, o que influenciará ainda mais as Euribor e, portanto, as margens.

Para já, a margem financeira dos seis maiores bancos (CGD, BCP, Santander, NB, BPI e Banco Montepio) atingiu os €2,6 mil milhões entre janeiro e junho, o que representa uma melhoria de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em algumas das instituições até houve fatores externos a beneficiar, como as atividades internacionais a contribuírem para a evolução positiva (ver texto ao lado). A margem representa, grosso modo, a diferença entre os juros cobrados em créditos e os juros pagos em depósitos.