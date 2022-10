Banco do BCP na Polónia corta prejuízo para metade no primeiro semestre

O Bank Millennium, banco polaco detido em 50,1% pelo BCP, fechou o primeiro semestre com um prejuízo de 262,6 milhões de zlotys, o equivalente a 56,6 milhões de euros, revelou esta terça-feira o banco.

O resultado compara com perdas de 511,6 milhões de zlotys (ou 112,7 milhões de euros) no mesmo período do ano passado.

Em comunicado, o BCP nota que excluindo os custos não recorrentes o banco polaco "teria apresentado um resultado líquido positivo".

Tal como o BCP já tinha avisado, por via da constituição de novas imparidades, o semestre voltou a ser marcado pela contabilização dos custos relacionados com a carteira de crédito hipotecário denominada em moeda estrangeira.

Excluindo as provisões para créditos denominados em moeda estrangeira e outros custos legais relacionados com a carteira de créditos hipotecários em moeda estrangeira, e com a contribuição para o fundo de resolução do BFG (sem impacto líquido da contribuição do IPS - Fundo de Proteção Institucional), o resultado líquido do Bank Millennium seria de 1127,8 milhões de zlotys (243,2 milhões de euros). O que representaria um aumento, em base comparável, de 106,2%, segundo o BCP.

O banco nota que o resultado líquido do primeiro semestre "foi substancialmente influenciado por provisões para riscos legais" relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominada em moeda estrangeira.

Essas provisões somaram 1014,6 milhões de zlotys, ou 218,8 milhões de euros, dos quais 918,6 milhões de zlotys (198,1 milhões de euros) atribuíveis a créditos hipotecários em francos suíços originados pelo Bank Millennium e o restante estando ligado à carteira de créditos hipotecários em francos suíços do Euro Bank.

"As provisões acumuladas para risco de litigância sobre créditos hipotecários em CHF [francos suíços] no final do primeiro semestre representavam 36,3% da carteira de crédito hipotecário denominada em moeda estrangeira, originada pelo Bank Millennium", indica o BCP.

Quanto ao desempenho operacional do banco polaco, o produto bancário total aumentou 39,5%, a margem financeira subiu 67,6% (refletindo o aumento das taxas de juro desde outubro de 2021) e as comissões líquidas avançaram 3,1%.

O rácio de empréstimos face a depósitos do Bank Millennium foi de 82,5%, o que compara com 84,2% em junho de 2021.