Há 43 mil euros à espera que mais de mil investidores da Orey Financial os reclamem à CMVM

Ainda não foram pagas todas as indemnizações devidas aos investidores que saíram penalizados pela Orey Financial quando esta deixou de ter licença bancária para operar. O Sistema de Indemnização dos Investidores (SII), que funciona junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para compensar eventuais lesados em situações específicas, ainda tem por pagar cerca de 43 mil euros a mais de mil investidores, que ainda não reclamaram o dinheiro.

