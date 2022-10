Galp lucrou 420 milhões de euros no primeiro semestre

A Galp Energia obteve um lucro, numa base ajustada, de 420 milhões de euros no primeiro semestre, mais 153% do que o resultado de 166 milhões registado em igual período do ano passado, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Considerando apenas o segundo trimestre, o resultado líquido da Galp numa base ajustada ("RCA", descontando o efeito das variações de custos de substituição de stocks) ascendeu a 265 milhões de euros, mais 90% em termos homólogos.

Numa base contabilística (IFRS), o resultado líquido da Galp no segundo trimestre foi de 727 milhões de euros (dez vezes o obtido no mesmo trimestre de 2021), enquanto no conjunto do primeiro semestre foi de 713 milhões (contra 232 milhões na primeira metade de 2021).

A empresa liderada por Andy Brown reconhece um desempenho operacional "robusto", com "a empresa a capturar com sucesso as condições de mercado favoráveis". Recorde-se que a Galp já tinha avançado os seus indicadores operacionais, que revelaram que a margem de refinação do grupo mais do que triplicou no segundo trimestre. Também o disparo da cotação do petróleo contribuiu para dar gás aos resultados da Galp.

Em termos ajustados, o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) no primeiro semestre ascendeu a 2114 milhões de euros, apresentando um crescimento homólogo de 97%. No segundo trimestre o EBITDA cifrou-se em 1244 milhões, mais do que duplicando os 571 milhões de euros de igual período de 2021.

A maior parte do EBITDA continuou a vir do negócio upstream (exploração e produção de petróleo e gás), com um resultado de 1680 milhões na primeira metade do ano (mais 86%), seguindo-se a área industrial e de gestão de energia (que inclui a refinação), com 285 milhões de euros (mais 533%). O negócio comercial contribuiu com 153 milhões de euros. Já as renováveis somaram um EBITDA negativo de 5 milhões de euros.

No primeiro semestre o investimento líquido da Galp foi de 365 milhões de euros, tendo o grupo encerrado este período com uma dívida líquida de 2185 milhões de euros.

Ao longo do primeiro semestre a Galp prosseguiu com o plano de recompra de ações próprias, no qual propôs investir até 150 milhões de euros, tendo até junho adquirido em bolsa 40 milhões de euros.

Nas suas perspetivas de curto prazo a Galp está a contar que no segundo semestre o preço médio do barril de petróleo seja de 90 dólares e que a margem de refinação seja de 15 dólares por barril (abaixo os 22,3 dólares do segundo trimestre, mas acima dos 6,9 dólares do primeiro trimestre).