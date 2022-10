PT/Grupo Espírito Santo: Deloitte não se conforma com "admoestação" da CMVM e recorre ao Constitucional

A Deloitte foi até ao Tribunal Constitucional para inverter a condenação no processo de contraordenação de que foi alvo pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Isto apesar de, neste caso que tem a Portugal Telecom e as aplicações no Grupo Espírito Santo como peças centrais, a coima de 100 mil euros ter sido já reduzida para uma admoestação.

