Número de desempregados registados no IEFP cai 25,3% em junho

O número de desempregados registados nos centros de emprego cifrou-se, no fim do mês de junho, nos 282.453 indivíduos, menos 25,3% face ao mês homólogo e menos 4,7% face a maio de 2022, segundo dados divulgados esta quarta-feira, 20 de julho, pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP).

Os 282.453 desempregados representam 61,4% de um total de 459.742 pedidos de emprego nesse mesmo mês, segundo o serviço de emprego do Estado.

A diminuição do desemprego deveu-se principalmente à queda do número de "indíviduos que procuram novo emprego (-90 057), os que possuem idade igual ou superior a 25 anos (-82 231) e os que estão inscritos há menos de um ano (-54 755)", acrescenta o IEFP na atualização mensal relativa ao mercado de emprego.

O desemprego registado diminuiu, face a junho de 2021 e face a maio de 2022, em todas as regiões, com o Algarve a registar as maiores quedas, 51,2% e 18,7%, respetivamente.

Em Portugal Continental, os grupos profissionais dos desempregados registados mais representativos foram os dos trabalhadores não qualificados (26,1%); trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores (20,2%); pessoal administrativo (11,9%) e especialistas das atividades intelectuais e científicas (10,7%).

Face a junho de 2021, "todos os grupos apresentaram diminuições nas variações homólogas, destacando-se os trabalhadores de serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (-31,8%), os operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem (-27,3%) e os trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices (-25,3%)", segundo o IEFP.

No que toca à atividade económica, entre os 239.806 desempregados inscritos nos serviços de emprego do Continente, "72,7% tinham trabalhado em atividades do sector dos “serviços”, com destaque para as “atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio” (que representam 31,6% do total); 20,0% eram provenientes do sector “secundário”, com particular relevo para a “construção” (6,6%); ao sector “agrícola” pertenciam 4,5% dos desempregados."

"O desemprego diminuiu, face ao mês homólogo de 2021, em todos os grandes setores: no "agrícola" (-14,7%), no "secundário" (-25,7%) e no "terciário" (-26,0%)", segundo o IEFP.

Todas as atividades económicas registaram descidas, "sendo as variações mais significativas registadas, por ordem decrescente, em: "alojamento, restauração e similares" (-40,5%); "indústria do couro e dos produtos do couro" (-39,0%) e "fabrico de veículos automóveis, componentes e outro equipamento de transporte" (-32,1%)".

As ofertas de emprego por preencher cifraram-se, no final de junho de 2022, nos 21.737, menos 9,7% face a junho de 2021 e menos 0,7% face a maio de 2022.