João Galamba sobre o plano de Bruxelas para poupar gás: "Portugal está completamente contra"

"Isto não se pode aplicar a Portugal. Portugal é contra esta proposta da Comissão, porque ela não tem em atenção as diferenças entre países. Estamos completamente contra", afirmou ao Expresso o secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, em reação ao plano de Bruxelas que pede aos Estados-membros da União Europeia um corte de 15% no consumo de gás natural entre o próximo mês de agosto e março de 2023.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler