Instituição 'cripto' "mais segura do que um banco" declara falência numa semana em que Bitcoin e Ether mostraram grande otimismo

A semana anterior terminou com uma falência de uma instituição financeira 'cripto' que abalou a confiança dos investidores no setor, e com uma valorização da criptomoeda mais conhecida, a Bitcoin, que rompeu de forma firme a barreira dos 20 mil dólares. Esta semana começa com movimentações regulatórias, com a Coinbase a obter aprovação dos reguladores italianos e a Binance a enfrentar uma multa dos Países Baixos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler